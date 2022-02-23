Министр финансов дал поручения структурным подразделениям в связи с инфляцией

"Основными целями последовательных комплексных мер, проводимых в настоящее время, являются снижение давления мировых цен на продовольствие на внутренний потребительский рынок, сохранение реальных доходов и покупательной способности населения, стимулирован

"Основными целями последовательных комплексных мер, проводимых в настоящее время, являются снижение давления мировых цен на продовольствие на внутренний потребительский рынок, сохранение реальных доходов и покупательной способности населения, стимулирование внутреннего производства".

Об этом заявил министр Самир Шарифов на заседании коллегии.

Отметив, что гибкая и комплексная антиинфляционная программа позволит в краткосрочной перспективе контролировать инфляционные факторы, министр дал поручения соответствующим структурным подразделениям по выполнению задач, поставленных перед Министерством финансов в этом направлении.