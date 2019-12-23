Министр финансов Азербайджана: Планируем привлечь кредит от ВБ в следующем году

В следующем году планируется привлечь кредиты от некоторых международных финансово-кредитных организаций, в основном, от Всемирного банка (ВБ).

Об этом сообщил Report министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Мы уже договорились с этими организациями. Ключевым вопросом здесь является реализация проекта касательно занятости в Азербайджане. Здесь мы воспользуемся опытом и техническими знаниями Всемирного банка. Ведутся переговоры по кредиту, и который планируется подписать в следующем году.

Еще один проект - электронизация нашей судебной системы. Начальный этап проекта уже завершен. Он также реализован со Всемирным банком. Продолжение проекта считается целесообразным, поэтому планируется привлечь кредит от ВБ", - сказал он.