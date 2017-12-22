Министр финансов Азербайджана встретился со своим грузинским коллегой

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Министр финансов Самир Шарифов встретился сегодня со своим грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, азербайджанский министр поздравил своего коллегу с назначением на должность министра финансов, высоко оценив тот факт, что первый официальный визит на новой должности он совершил в Азербайджан.

Говоря об экономических реформах в стране в последние годы, С.Шарифов сказал, что в настоящее время Азербайджан находится на этапе перехода к новой экономической модели. В результате фискальных, монетарных и институциональных реформ наблюдаются положительные тенденции в макроэкономических показателях.

По словам министра, за первые 11 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 493,2 млн долларов. Кроме того, Азербайджан занимает первое место по сумме прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии.

Высоко оценив проводимые в Азербайджане реформы, М.Бахтадзе проинформировал о бюджетно-налоговой системе и рынке ценных бумаг Грузии, отметил важность сотрудничества и обмена опытом между финансовыми институтами двух стран.

В ходе встречи было подчеркнуто глобальное значение недавно запущенной железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проекта "Южный газовый коридор", а также значение транзитных и транспортных коммуникаций для экономического сотрудничества двух стран.