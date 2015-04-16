​Министр финансов Азербайджана примет участие на заседании стран G-20

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Вашингтоне начинает работу очередное заседание министров финансов и руководителей Центральных банков "большой двадцатки" (G-20). На заседании примет участие министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, на заседании, целью которого является подготовка к саммиту G-20 в Анталье в ноябре этого года, министры финансов и руководителей Центробанков обсудят вопросы глобальной экономики, устойчивой и сбалансированной стратегии развития, инвестиций и инфраструктур, урегулированию финансовых рынков, международного налогового законодательства и другие вопросы.

На заседании также примут участие представители Международного Валютного Фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития.