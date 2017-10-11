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    Министр финансов Азербайджана находится с визитом в США

    Самир Шарифов примет участие в ежегодном совещании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне© Report

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Вашингтоне стартует ежегодное совещание Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка, которое продлится до 15 октября.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, на мероприятии Азербайджан будет представлен делегацией во главе с министром Самиром Шарифовым.

    В ходе визита ожидается проведение ряда двусторонних встреч.

    В рамках ежегодного совещания, в котором примут участие высокопоставленные государственные и правительственные лица стран-членов МВФ и Всемирного банка, международных финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества, будут обсуждаться текущее состояние мировой экономики, пути искоренения нищеты, экономическое развитие и другие глобальные проблемы. 

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