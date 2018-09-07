Министр финансов: Азербайджан постепенно сокращает внешний долг

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Средства, привлеченные в соответствии с заключенными Азербайджаном кредитными соглашениями, не использованы полностью".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, оставшиеся средства планируется направить на проекты.

"Погашение внешних долгов должно быть в рамках лимита. В мире практически нет государства без заимствований. Государства имеют либо внутренний, либо внешний, либо оба вида заимствований долгов. Президент утвердил долгосрочную стратегию управления долгом. Здесь указаны основные цели и работа будет проводиться в соответствии со стратегией", - сказал он.

С. Шарифов также отметил, что на финансирование проекта Южного газового коридора привлекаются кредиты под госгарантии: "Государство принимает на себя определенные условные обязательства, что приводит к увеличению внешнего долга. Однако Азербайджан постепенно сокращает долг".