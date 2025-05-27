Министр финансов: 90% текущих расходов бюджета в прошлом году были покрыты за счет ненефтегазового сектора

90% или 19,2 млрд манатов из 21,3 млрд манатов текущих расходов государственного бюджета прошлого года были покрыты за счет поступлений из ненефтегазового сектора.

90% или 19,2 млрд манатов из 21,3 млрд манатов текущих расходов государственного бюджета прошлого года были покрыты за счет поступлений из ненефтегазового сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета за 2024 год".

Министр подчеркнул важность этого показателя: "Сохранение финансовой стабильности и устойчивости требует, чтобы текущие расходы покрывались именно за счет ненефтяных доходов. В 2024 году этот показатель составил 90%. При представлении бюджета на 2026 год и последующие три года мы будем исходить из этой цели. В краткосрочной перспективе мы прогнозируем полное – на 100 % - покрытие текущих расходов именно за счет ненефтегазовых поступлений".