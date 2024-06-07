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Министр финансов: 51,1% прогнозируемых доходов госбюджета придутся на ненефтегазовый сектор

Министр финансов: 51,1% прогнозируемых доходов госбюджета придутся на ненефтегазовый сектор В пересмотренном государственном бюджете Азербайджана на 2024 год 48,9% прогнозируемых доходов придутся на нефтегазовый, а 51,1% - на ненефтегазовый сектор.
Финансы
7 июня 2024 г. 12:20
Министр финансов: 51,1% прогнозируемых доходов госбюджета придутся на ненефтегазовый сектор

В пересмотренном государственном бюджете Азербайджана на 2024 год 48,9% прогнозируемых доходов придутся на нефтегазовый, а 51,1% - на ненефтегазовый сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта поправок в закон "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Тем самым удельный вес ненефтегазового сектора увеличится на 0,8 процентных пункта, сказал он.

"В новом бюджете не изменен размер трансферта из Государственного нефтяного фонда. На строительные, восстановительные и реконструкционные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре выделено 1,4 млрд манатов, на мероприятия по обороне и безопасности - 800 млн манатов, на инфраструктурные проекты - 977 млн манатов. 38,7% расходов составят капитальные расходы, 58% - текущие расходы, 3,3% - расходы на обслуживание государственного долга", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Yenilənmiş büdcədə gəlirlərin 51,1 %-i qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşəcək"

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