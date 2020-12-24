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Министр экономики: За 11 месяцев из налогов в бюджет уплачено 6,8 млрд манатов

Министр экономики: За 11 месяцев из налогов в бюджет уплачено 6,8 млрд манатов Благодаря принятым мерам удалось относительно смягчить экономический спад
Финансы
24 декабря 2020 г. 12:26
Министр экономики: За 11 месяцев из налогов в бюджет уплачено 6,8 млрд манатов

Правительство Азербайджана проделало важную работу по смягчению воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, благодаря принятым мерам удалось относительно смягчить экономический спад: "В январе-ноябре текущего года по налоговой линии в государственный бюджет поступило 6,8 миллиарда манатов. В том числе выросли поступления по ненефтяному сектору. Одной из причин этого является то, что заработная плата работников ненефтяного сектора полностью включена в налоговую систему".

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: “11 ayda vergilərdən büdcəyə 6,8 mlrd manat ödənilib”

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