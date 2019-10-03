Министр экономики Украины: Азербайджан - наш важный стратегический партнер и и занимает особое место в регионе Закавказья - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан - важный стратегический партнер Украины и занимает особое место среди партнеров страны в регионе Закавказья.

Об этом в интервью Report сказал новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Азербайджан - наш важный стратегический партнер и занимает особое место среди партнеров Украины в регионе Закавказья, что объясняется как многолетним историческим опытом развития плодотворных экономических связей между нашими странами, так и значительным существующим потенциалом дальнейшего развития сотрудничества во всех сферах. Главной задачей на среднесрочную перспективу является обеспечение комфортных условий для ведения бизнеса с целью наращивания двусторонних объемов торговли”, - сказал Т.Милованов.

По его словам, объем товарооборота между Украиной и Азербайджаном в 2018 году увеличился на 6,8% и составил 824,70 млн долларов. "При этом экспорт составил 360,03 млн долларов, увеличившись на 1,5%, а импорт составил 464,67 млн долларов при росте на 11,3%", - сказал министр, ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины.

За 7 месяцев 2019 года объем двусторонней торговли товарами сократился на 5%, составив 451,79 млн долларов, где на экспорт пришлось 222,78 млн долларов (при росте на 14,7%), а на импорт 229,01 млн долларов (при снижении на 18,6%), сказал Т.Милованов.