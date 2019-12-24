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Министр экономики Азербайджана обсудил переговоры по новому соглашению с ЕС

​Министр экономики обсудил переговоры по новому соглашению с ЕС

Министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров встретился с делегацией, возглавляемой директором по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ в Европейской службе внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Люком Пьером Девином.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Минэкономики.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между правительством Азербайджана и Европейским союзом, состоялся обмен мнениями по переговорам относительно нового проекта соглашения между Азербайджаном и ЕС.

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