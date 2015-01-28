Министр экономики Ирана: Я не думаю, что нынешний уровень отношений с Азербайджаном удовлетворителен - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с министром экономики и финансов Ирана Али Тайебния.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень отношений между Тегераном и Баку? Удовлетворителен ли уровень этих отношений?

- Учитывая твердую решимость обеих стран дальше развивать макроэкономические и торговые связи и использовать большой потенциал двух сторон, я не думаю, что нынешний уровень отношений удовлетворителен.

Взаимные визиты политических и экономических делегаций на высоком уровне между Ираном и Азербайджаном подчеркивают решимость двух соседствующих стран и их интерес в дальнейшем расширении двусторонних отношений. Уровень товарооборота между Тегераном и Баку составил 500 млн. долларов в 2013-м году, но эта цифра может быть в дальнейшем увеличена благодаря диверсификации экономического потенциала двух страна. Экспортный гарантийный фонд Ирана выделил страховое покрытие стоимостью 200 млн. долларов для торговых обменов между двумя сторонами, и этот объем может быть увеличен в случае расширения экономических связей. Мы ожидаем, что азербайджанский визави Экспортного гарантийного фонда Ирана предпримет аналогичные шаги, чтобы открыть путь для тесных связей между Азербайджаном и Ираном.

- В каких конкретных сферах Иран заинтересован развивать сотрудничество с Азербайджаном больше всего?

- Нашими основными приоритетами являются тесное сотрудничество в банковском секторе, предоставление широких страховых покрытий со стороны гарантийных и хеджинговых фондов, а также создание совместных предприятий со стороны известных крупных иранских и азербайджанских частных компаний. Эти шаги являются необходимыми для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

Сотрудничество в сфере таможни и туризма также важно для Ирана. Мы должны укрепить сотрудничество между Тегераном и Баку и предпринять необходимые шаги, чтобы таможенные офисы работали круглосуточно, а также обеспечить транспортировку товаров, используя транзитные маршруты двух стран. Эти шаги могут проложить дорогу для развития макроэкономических и торговых связей между двумя странами. Что же касается туризма, мы бы хотели видеть больше азербайджанских туристов и паломников, а также туристов, приезжающих для лечения.

Продвижение обоюдных инвестиций является другой сферой, в которой бы хотели видеть более расширенное сотрудничество между двумя сторонами. Это также было основной темой обсуждения на предыдущих встречах между иранскими и азербайджанскими официальными лицами. В этом плане за последние несколько месяцев двумя странами были приняты эффективные меры, и мы надеемся, что Совместный инвестиционный комитет Иран-Азербайджан проведет свое первое заседание в течение следующих двух-трех месяцев.

Соединение железных дорог двух стран, дальнейшее расширение соединенных дорог и упразднение визы для иранских граждан, в частности, для иранских бизнесменов, также позволит развить экономические связи между Тегераном и Баку.

- Какие вопросы будут, в частности, обсуждены во время ваших встреч с азербайджанскими официальными лицами, имеются ли переговоры по подписанию каких-либо меморандумов о понимании или соглашений?

- Во время моего визита, у меня будут встречи с официальными лицами и будут обсуждены определенные вопросы. В частности, будут обсуждены вопросы устранения барьеров на пути тесного банковского и страхового сотрудничества, а также пути укрепления обоюдного инвестиционного сотрудничества.

Учитывая тот факт, что официальные лица правительства играют значительную роль в обеспечении частного сектора лучшими условиями и бизнес-средой, мы намерены донести до сведения проблемы, озвученные иранским и азербайджанским частным сектором, а также постараемся устранить эти проблемы. Более того, имеется возможность подписания итоговых соглашений в конце наших встреч в виде протокола, а также меморандума о понимании в плане укрепления рыночного сотрудничества.

- Какие шаги должны быть предприняты для усиления и развития экономических связей между двумя странами?

- Как я указал ранее, всестороннее развитие экономических и торговых связей между Тегераном и Баку требует инфраструктурных мер, таких как улучшение сотрудничества в области банкинга, страхования и таможенного управления. Кроме того, развитие сотрудничества между частным сектором двух стран, в частности широкомасштабных индустриальных, строительных и энергетических проектов, а также расширение обоюдных инвестиций и увеличение уровня азербайджанских бизнес инвестиций в иранскую экономику сыграют важную роль в расширении экономических связей между двумя странами.

Более того, имеются и другие пути для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами, такие как улучшение транспортного сотрудничества и строительство азербайджанской стороной восьмикилометрового железнодорожного участка для соединения железной дороги Решт-Астара и подключения к железнодорожной сети Азербайджана для расширения коридора Север-Юг, установление братских отношений между иранским портом Амирабад и портом Баку, эффективное использование азербайджанского опыта в производстве и ремонте судов и строительство портовых учреждений, установление прямых воздушных путей между крупными городами двух стран и стратегическое использование участия двух стран в различных региональных институтах, таких как Организация экономического сотрудничества (ОЭС).