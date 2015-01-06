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    Министр экономики и финансов Ирана посетит Азербайджан

    Стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министр экономики и финансов Ирана Али Тайебниа посетит Азербайджан.

    Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин, визит министра намечен на последнюю декаду января.

    "Точная дата визита уточняется. Предположительно, визит состоится 26-27 января. Во время визита стороны обсудят вопросы развития  двусторонних  экономических отношений", - заявил посол.

    М. Пак Айин отметил, что визит будет осуществлен по приглашению министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева.

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