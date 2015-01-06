Министр экономики и финансов Ирана посетит Азербайджан

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министр экономики и финансов Ирана Али Тайебниа посетит Азербайджан.

Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин, визит министра намечен на последнюю декаду января.

"Точная дата визита уточняется. Предположительно, визит состоится 26-27 января. Во время визита стороны обсудят вопросы развития двусторонних экономических отношений", - заявил посол.

М. Пак Айин отметил, что визит будет осуществлен по приглашению министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева.