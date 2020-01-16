Министр: Доля трансфертов из бюджета в доходах ГФСЗ снизится до 30% в этом году

"Реформы в сфере трудовых отношений в Азербайджане оказали положительное влияние на поступления от обязательного государственного социального страхования и страхования от безработицы".

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров на пресс-конференции.

"В 2019 году поступления от обязательного государственного социального страхования увеличились на 26%, страхования от безработицы - на 39,1%. Увеличение доходов укрепило финансовую устойчивость пенсионной системы, и ожидается, что доля трансфертов из бюджета в доходах Государственного фонда социальной защиты снизится с 38,1% в 2017 году до 29,6% в 2020 году", - сказал он.