Министр: Анкара продолжит меры по укреплению национальной валюты

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Анкара продолжит принимать меры по укреплению национальной валюты.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

По его словам, в сложившейся ситуации все государственные ведомства Турции должны быть предельно бдительными.

"Мы обязаны реализовать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах шаги по предотвращению негативных процессов в экономике", - подчеркнул глава минфина.