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    Министр: Анкара продолжит меры по укреплению национальной валюты

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Анкара продолжит принимать меры по укреплению национальной валюты.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

    По его словам, в сложившейся ситуации все государственные ведомства Турции должны быть предельно бдительными.

    "Мы обязаны реализовать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах шаги по предотвращению негативных процессов в экономике", - подчеркнул глава минфина. 

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