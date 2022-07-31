Министр: 93% налоговых платежей в ненефтяном секторе являются добровольными

Сегодня удельный вес добровольных налоговых платежей в ненефтяном секторе Азербайджана приближается к 93%.

Сегодня удельный вес добровольных налоговых платежей в ненефтяном секторе Азербайджана приближается к 93%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, в нефтегазовом секторе этот показатель составляет 100%:

"В настоящий момент в налоговых поступлениях основное внимание уделяется не цифрам, а той их части, которую предприниматель платит добровольно".

М.Джаббаров подчеркнул, что еще несколько лет назад налоги платили проверками и санкциями: "Сегодня это тот же процесс, но совершенно по-другому, он идет от изменения сознания и культуры.

Большую роль в этих изменениях играют структурные и кадровые реформы".