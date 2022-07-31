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Министр: 93% налоговых платежей в ненефтяном секторе являются добровольными

Министр: 93% налоговых платежей в ненефтяном секторе являются добровольными Сегодня удельный вес добровольных налоговых платежей в ненефтяном секторе Азербайджана приближается к 93%.
Финансы
31 июля 2022 г. 23:29
Министр: 93% налоговых платежей в ненефтяном секторе являются добровольными
Микаил Джаббаров

Сегодня удельный вес добровольных налоговых платежей в ненефтяном секторе Азербайджана приближается к 93%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, в нефтегазовом секторе этот показатель составляет 100%:

"В настоящий момент в налоговых поступлениях основное внимание уделяется не цифрам, а той их части, которую предприниматель платит добровольно".

М.Джаббаров подчеркнул, что еще несколько лет назад налоги платили проверками и санкциями: "Сегодня это тот же процесс, но совершенно по-другому, он идет от изменения сознания и культуры.

Большую роль в этих изменениях играют структурные и кадровые реформы".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Qeyri-neft sektorunda vergi ödənişlərinin 93 %-i könüllüdür"

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