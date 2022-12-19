Министр: 2022 год запомнится положительными тенденциями к диверсификации экономики Азербайджана

Этот год запомнится положительными тенденциями к диверсификации экономики Азербайджана.

Этот год запомнится положительными тенденциями к диверсификации экономики Азербайджана.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Мобилизация современных и устойчивых источников экономического роста приводит к высокой динамике в ненефтяном секторе", - написал министр.

Он отметил, что за январь-ноябрь капитальные вложения в Азербайджане составили 13,054 млрд манатов, что на 8,2% больше, чем ха аналогичный период прошлого года.

В отчетный период было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 10,384 млрд манатов (на 3,4% больше, чем в прошлом году). Объем грузоперевозок составил 197,3 млн тонн(+12,9 %), а пассажироперевозок - 1,466 млрд человек (+35,5 %). На 2,434 млрд манатов было оказано услуг в сфере информации и связи.