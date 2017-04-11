Министерству финансов не удалось удовлетворить 55% спроса на облигации

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению номинированных в нацвалюте среднесрочных нот Центробанка Азербайджана (ЦБА) общим объемом 35 млн манатов и сроком обращения 728 дней (государственный регистрационный номер AZ0105003559 ISIN).

Об этом сообщили Report в БФБ.

По информации, в ходе аукциона поступили 9 заявок от 4 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок составила 33 738 400 манатов.

Заявки представлены в ценовом интервале 92,6873 маната (19,5936%) - 100,0964 манатов (14,9424%). Цена усечения по конкурентоспособным заявкам составила 100 манатов (15%), средневзвешенная цена - 100,0065 манатов (14,9961%).

Расчеты по заключенным сделкам будут произведены завтра. Объем реализации данной эмиссии нот определен в размере 14 998 700 манатов (примерно 45% спроса).

Срок погашения ценных бумаг – 9 апреля 2019 года.