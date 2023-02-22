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Министерство обороны обеспечит оплату обязательного личного страхования

Министерство обороны обеспечит оплату обязательного личного страхования С 1 января 2023 года по 1 января 2024 года Минобороны обеспечит выплаты по государственному обязательному личному страхованию согласно общему количеству личного состава.
Финансы
22 февраля 2023 г. 16:37
Министерство обороны обеспечит оплату обязательного личного страхования

С 1 января 2023 года по 1 января 2024 года Минобороны обеспечит выплаты по государственному обязательному личному страхованию согласно общему количеству личного состава.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым соответствующем постановлении.

Министерство должно обратиться в Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения не позднее 1 июня 2024 года для присвоения уникального кода своим застрахованным лицам, сведения о которых не подлежат рассекречиванию.

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