Министерство налогов запретило выезд из страны еще 74 лиц

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Министерство налогов внесло изменения в список лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана из-за налоговой задолженности.

Как сообщает Report, число руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана, увеличилось на 43 человека и достигло 534.

Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана выросло на 31 человек и в настоящее время составляет 359 человек.

В целом, число лиц, которым запрещен выезд из страны по указанной причине, увеличилось с 819 до 893 человек.