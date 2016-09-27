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    Министерство налогов запретило выезд из страны еще 74 лиц

    Из них 43 руководителя исполнительных органов юридических лиц, 31 физическое лицо

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Министерство налогов внесло изменения в список лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана из-за налоговой задолженности.

    Как сообщает Report, число руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана, увеличилось на 43 человека и достигло 534.

    Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана выросло на 31 человек и в настоящее время составляет 359 человек.

    В целом, число лиц, которым запрещен выезд из страны по указанной причине, увеличилось с 819 до 893 человек.

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