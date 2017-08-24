Министерство налогов внесло изменения в постановление по НДС

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Министерство налогов внесло изменения в постановление "Об определении административных регламентов по электронным услугам, оказываемым министерством налогов Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, соответствующий документ подписал министр налогов Фазиль Мамедов.

Эти услуги включают постановление на налоговый учет в электронной форме хозяйственного субъекта (объекта) налогоплательщиков и предоставление справки в связи с этим.

Согласно изменениям, во время оказания электронной услуги будет вестись контроль за регистрацией в целях НДС налогоплательщиком. Также в онлайн режиме посредством программного обеспечения министерства налогов будет контролироваться сумма оборота, облагаемая НДС за последние 12 календарных месяцев. Сейчас эта сумма составляет 100 тыс. манатов, а ранее она была равна 60 тыс. манатов.