Министерство налогов: Увеличение безналичных платежей оживит финансовый сектор

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время в большинстве развитых стран мира обеспечена прозрачность финансовых потоков, доля безналичных платежей составляет 60-80%. Некоторые скандинавские страны еще несколько лет назад заявили о намерении полностью отказаться от наличных денег.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор департамента по работе с территориальными налоговыми органами министерства налогов Эльчин Бейлеров.

"Не секрет, что высокий удельный вес наличных расчетов затрудняет борьбу с финансированием терроризма, широко распространенными коррупцией и взяточничеством и другими негативными явлениями. Увеличение объема безналичных платежей в первую очередь, наряду с положительным влиянием на регулирование денежных потоков, оживит финансовый сектор, приведет к сокращению случаев уклонения от уплаты налогов и, конечно же, непосредственно повлияет на рост налоговых поступлений", - сказал он.