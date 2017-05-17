Министерство налогов: Налоговые поступления по регионам увеличились в 16 раз за последние 14 лет

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Налоговые поступления из регионов Азербайджана увеличились в 16 раз в 2003-2016 годы.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор департамента по работе с территориальными налоговыми органами министерства налогов Эльчин Бейлеров.

"Особо следует подчеркнуть, что деятельность большинства налогоплательщиков из регионов связана с сельским хозяйством. Несмотря на то, что с 1999 года этот сектор освобожден от всех налогов, за исключением налога на землю, в 2016 году налоговые поступления составили 600,8 млн манатов. Хотя в 2003 году, до принятия госпрограммы по развитию регионов, эта цифра составила 37,7 млн манатов", - отметил он.