Минналогов ввело новые правила

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Министерство налогов Азербайджана ввело определенные правила государственной регистрации юридических лиц с учетом соответствующих требований и рекомендаций оперативного штаба при Кабинете министров по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19).

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, рекомендуется направить по почте (почтовый индекс AZ1029) в Управление государственной регистрации юридических лиц Главного управления национальных доходов Министерства налогов по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 105.

При подаче документов обязательно следует указать контактный номер.

Государственная регистрация отечественных ООО может осуществляться в электронном порядке.

Контактный номер: (+99412) 403 88 84