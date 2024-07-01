Министерство: На освобожденные от оккупации территории выделено более 16 млрд манатов

На сегодняшний день в рамках государственной программы на освобожденные территорит Азербайджана выделено более 16 млрд манатов.

На сегодняшний день в рамках государственной программы на освобожденные территорит Азербайджана выделено более 16 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела восстановления и развития территорий Министерства экономики Замин Бадирханов.

По его словам, основная часть этих средств была выделена на строительство дорог и социальной инфраструктуры.

"Кроме того, мы поддерживаем и поощряем участие частного сектора в восстановительных и строительных работах. В настоящее время ряд предпринимателей работают на этих территориях как на основе государственно-частного партнерства, так и путем прямых инвестиций", - сказал он.