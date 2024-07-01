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Министерство: На освобожденные от оккупации территории выделено более 16 млрд манатов

Министерство: На освобожденные от оккупации территории выделено более 16 млрд манатов На сегодняшний день в рамках государственной программы на освобожденные территорит Азербайджана выделено более 16 млрд манатов.
Финансы
1 июля 2024 г. 16:35
Министерство: На освобожденные от оккупации территории выделено более 16 млрд манатов

На сегодняшний день в рамках государственной программы на освобожденные территорит Азербайджана выделено более 16 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела восстановления и развития территорий Министерства экономики Замин Бадирханов.

По его словам, основная часть этих средств была выделена на строительство дорог и социальной инфраструктуры.

"Кроме того, мы поддерживаем и поощряем участие частного сектора в восстановительных и строительных работах. В настоящее время ряд предпринимателей работают на этих территориях как на основе государственно-частного партнерства, так и путем прямых инвестиций", - сказал он.

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Версия на английском языке Over $9B allocated to Azerbaijan's liberated territories to date
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: İşğaldan azad edilmiş ərazilərə 16 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb

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