Минфин: Коммунальные структуры Азербайджана потратили больше прогнозируемого

В ходе проведенных в первой половине этого года контрольных мероприятий обнаружено, что в некоторых случаях необоснованно преувеличен объем работ по расходованию средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт некоторых дорог, зданий жилищного фонда и бюджетных организаций, а также при закупке товаров (работ и услуг) не проведены конкурсы на закупку, как того требует законодательство.

Об этом Report сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

По информации, в структурах коммунального хозяйства было спрогнозировано и потрачено больше средств на транспортные расходы и приобретение служебной одежды и рабочих инструментов больше нормы, в некоторых случаях приобретенные товары (работы и услуги) были оплачены не банковским перечислением, а наличными.