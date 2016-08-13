​Минфин Азербайджана: Госбюджет исполнен с дефицитом в 1 186,0 млн. манатов

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 7 007,5 млн. манатов, расходы - 8 193,5 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, бюджет исполнен с дефицитом в 1 186,0 млн. манатов или до 3,7% ВВП.

Отметим, что за январь-июнь 2016 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 6 133,7 млн. манатов, расходы - 6 821,5 млн. манатов, в бюджете образовался дефицит в 687,8 млн. манатов или до 2,5% ВВП.