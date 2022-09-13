Минфинансов выявило в этом году завышенные и необоснованные платежи на 100 млн манатов

В первом полугодии текущего года центральный аппарат Службы государственного финансового контроля (службы) Министерства финансов и его региональные финансовые инспекции проверками, проведенными в 52 организациях (объектах контроля), выявили в общей

В первом полугодии текущего года центральный аппарат Службы государственного финансового контроля (службы) Министерства финансов и его региональные финансовые инспекции проверками, проведенными в 52 организациях (объектах контроля), выявили в общей сложности 99 910,5 тыс. манатов излишних и необоснованных платежей.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, часть этой суммы в размере 33 502,5 тыс. манатов в ходе проверок и в период после проверок виновные лица выплатили в государственный бюджет наличными.

За указанный период основная часть деятельности Службы была связана с выполнением значительного количества писем и постановлений Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов о проведении надзорных мероприятий. Так, согласно письмам и решениям прокуратуры и правоохранительных органов, из 96 926,7 тыс. манатов излишних и необоснованных платежей, выявленных проверками, проведенными в 35 организациях, 33 330,1 тыс. манатов были выплачены виновными лицами в государственный бюджет, а соответствующие документы, связанные с правовой оценкой выявленных недостатков и восстановлением излишне выплаченных средств в полном объеме, направлены в соответствующие органы прокуратуры и правоохранительных органов.

В целях устранения недостатков, выявленных в результате контрольных мероприятий, проведенных центральным аппаратом службы и региональными финансовыми инспекциями в отчетном периоде в соответствующие структуры были направлены письма и даны соответствующие рекомендации.