​Министерство финансов Азербайджана вынесло предупреждение НПО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Согласно закону "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", НПО должны предоставить годовые финансовые отчеты министерству финансов Азербайджана не позднее 1 апреля.

Об этом передает Report со ссылкой на распространенную министерством финансов информацию.

Правила о "Форме, содержании и порядке представления годового финансового отчета неправительственными организациями" утверждено решением Кабинета министров от 25 декабря 2009 года. Нормативно-правовой акт размещен на интернет-странице министерства финансов. Согласно ст. 31.8 закона, годовой финансовый отчет должен быть представлен в течение 30 дней.

Помимо этого, возможно предоставление отчетов в электронной форме после регистрации по ссылке www.qht-hesabat.maliyye.gov.az.

Отметим, что за непредоставление финансовых отчетов предусмотрено административное взыскание по ст. 247-1 Кодекса административных правонарушений.