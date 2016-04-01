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    ​Министерство финансов Азербайджана вынесло предупреждение НПО

    Сегодня истекает срок предоставления годового финансового отчета

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Согласно закону "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", НПО должны предоставить годовые финансовые отчеты министерству финансов Азербайджана не позднее 1 апреля.

    Об этом передает Report со ссылкой на распространенную министерством финансов информацию.

    Правила о "Форме, содержании и порядке представления годового финансового отчета неправительственными организациями" утверждено решением Кабинета министров от 25 декабря 2009 года. Нормативно-правовой акт размещен на интернет-странице министерства финансов. Согласно ст. 31.8 закона, годовой финансовый отчет должен быть представлен в течение 30 дней.

    Помимо этого, возможно предоставление отчетов в электронной форме после регистрации по ссылке www.qht-hesabat.maliyye.gov.az.

    Отметим, что за непредоставление финансовых отчетов предусмотрено административное взыскание по ст. 247-1 Кодекса административных правонарушений. 

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