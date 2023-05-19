О нас

Министерство финансов считает закрытие бакинского офиса МВФ логичным шагом

Министерство финансов считает закрытие бакинского офиса МВФ логичным шагом Министерство финансов Азербайджана с пониманием относится к решению Международного валютного фонда (МВФ) о закрытии своего офиса в Азербайджане с конца июня текущего года.
Финансы
19 мая 2023 г. 20:57
Министерство финансов считает закрытие бакинского офиса МВФ логичным шагом

Министерство финансов Азербайджана с пониманием относится к решению Международного валютного фонда (МВФ) о закрытии своего офиса в Азербайджане с конца июня текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и обращениям граждан Министерства финансов Маиса Пириева.

По его словам, Азербайджан, принятый в члены МВФ с 1992 года, в 1993-2001 годах тесно сотрудничал с Фондом, привлекая кредиты для проведения ряда программ, в связи с чем в те годы офис МВФ в нашей стране действовал в статусе резидента-представителя.

Пириев отметил, что основная миссия МВФ заключается в реализации программ кредитной и финансовой помощи, которые поддерживают стабилизацию и улучшение макроэкономической и фискальной ситуации в странах-членах, испытывающих финансовые трудности в уравновешивании своих расходов с доходами и сталкивающихся с проблемами истощения своих резервов в иностранной валюте. В последний раз правительство Азербайджана привлекало кредит от МВФ в 2001 году, а к 2015 году вернуло все кредиты фонду.

"Учитывая стремительное социально-экономическое развитие нашей страны, значительный рост валового внутреннего продукта (ВВП), создание Государственного нефтяного фонда с целью управления нефтяными доходами, формирование валютных резервов, многократно превышающих внешние долговые обязательства государства, с 2009 года сотрудничество Азербайджанской Республики с Фондом осуществлялось исключительно в формате ежегодных консультаций и получения некоторой технической помощи. Соответственно, за это время МВФ уменьшил свой бакинский офис и фактически был представлен одним контактным лицом. Министерство финансов считает, что закрытие местного офиса Фонда является логичным шагом и может рассматриваться как некий показатель продвижения нашей страны в другую - более высокую весовую категорию с точки зрения финансовой устойчивости и повышения ее экономического рейтинга", - считает М.Пириев.

В письме, адресованном Министерству финансов, Фонд объясняет свое решение тем, что Азербайджан в настоящее время имеет стабильную экономику и большие финансовые ресурсы, и в будущем уже нет необходимости в сотрудничестве программного характера и деятельности офиса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan IMF-in Regional Potensialın İnkişafı Mərkəzinin fəaliyyətinə maliyyə dəstəyi göstərəcək

Экслюзивные новости

Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi