Министерство финансов считает закрытие бакинского офиса МВФ логичным шагом

Министерство финансов Азербайджана с пониманием относится к решению Международного валютного фонда (МВФ) о закрытии своего офиса в Азербайджане с конца июня текущего года.

Министерство финансов Азербайджана с пониманием относится к решению Международного валютного фонда (МВФ) о закрытии своего офиса в Азербайджане с конца июня текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и обращениям граждан Министерства финансов Маиса Пириева.

По его словам, Азербайджан, принятый в члены МВФ с 1992 года, в 1993-2001 годах тесно сотрудничал с Фондом, привлекая кредиты для проведения ряда программ, в связи с чем в те годы офис МВФ в нашей стране действовал в статусе резидента-представителя.

Пириев отметил, что основная миссия МВФ заключается в реализации программ кредитной и финансовой помощи, которые поддерживают стабилизацию и улучшение макроэкономической и фискальной ситуации в странах-членах, испытывающих финансовые трудности в уравновешивании своих расходов с доходами и сталкивающихся с проблемами истощения своих резервов в иностранной валюте. В последний раз правительство Азербайджана привлекало кредит от МВФ в 2001 году, а к 2015 году вернуло все кредиты фонду.

"Учитывая стремительное социально-экономическое развитие нашей страны, значительный рост валового внутреннего продукта (ВВП), создание Государственного нефтяного фонда с целью управления нефтяными доходами, формирование валютных резервов, многократно превышающих внешние долговые обязательства государства, с 2009 года сотрудничество Азербайджанской Республики с Фондом осуществлялось исключительно в формате ежегодных консультаций и получения некоторой технической помощи. Соответственно, за это время МВФ уменьшил свой бакинский офис и фактически был представлен одним контактным лицом. Министерство финансов считает, что закрытие местного офиса Фонда является логичным шагом и может рассматриваться как некий показатель продвижения нашей страны в другую - более высокую весовую категорию с точки зрения финансовой устойчивости и повышения ее экономического рейтинга", - считает М.Пириев.

В письме, адресованном Министерству финансов, Фонд объясняет свое решение тем, что Азербайджан в настоящее время имеет стабильную экономику и большие финансовые ресурсы, и в будущем уже нет необходимости в сотрудничестве программного характера и деятельности офиса.