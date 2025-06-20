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Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион

Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион Министерство финансов организовало очередной депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках с целью более эффективного управления средствами государственного бюджета.
Финансы
20 июня 2025 г. 17:38
Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион

Министерство финансов организовало очередной депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках с целью более эффективного управления средствами государственного бюджета.

Об этом сообщили Report в министерстве.

По результатам аукциона, свободный остаток единого казначейского счета в размере 500 млн манатов был размещен на депозит в пяти крупнейших банках страны по уровню капитализации и активов на срок 28 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7%.

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