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Минфин в 2024г на основе обращений правоохранительных органов на 56 объектах провел проверки

Минфин в 2024г на основе обращений правоохранительных органов на 56 объектах провел проверки В 2024 году Служба государственного финансового контроля Министерства финансов провела контрольные мероприятия на 41 объекте, принадлежащем Министерству науки и образования, в связи с исполнением писем и решений Генеральной прокуратуры и других правоохран
Финансы
19 февраля 2025 г. 13:29
Минфин в 2024г на основе обращений правоохранительных органов на 56 объектах провел проверки

В 2024 году Служба государственного финансового контроля Министерства финансов провела контрольные мероприятия на 41 объекте, принадлежащем Министерству науки и образования, в связи с исполнением писем и решений Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, в прошлом году госслужба провела контрольные мероприятия на 7 объектах, принадлежащих Министерству культуры, на 1 объекте Министерства экологии и природных ресурсов, на 1 объекте Министерства обороны, на 4 объектах "Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями", на 1 объекте Агентства водных ресурсов Азербайджана, на 1 объекте местных исполнительных властей и муниципальных органов в связи с исполнением писем и решений, поступивших от Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi ötən il hüquq-mühafizə orqanlarının müraciəti əsasında 56 obyektdə yoxlama aparıb

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