Минфин в 2024г на основе обращений правоохранительных органов на 56 объектах провел проверки

В 2024 году Служба государственного финансового контроля Министерства финансов провела контрольные мероприятия на 41 объекте, принадлежащем Министерству науки и образования, в связи с исполнением писем и решений Генеральной прокуратуры и других правоохран

В 2024 году Служба государственного финансового контроля Министерства финансов провела контрольные мероприятия на 41 объекте, принадлежащем Министерству науки и образования, в связи с исполнением писем и решений Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, в прошлом году госслужба провела контрольные мероприятия на 7 объектах, принадлежащих Министерству культуры, на 1 объекте Министерства экологии и природных ресурсов, на 1 объекте Министерства обороны, на 4 объектах "Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями", на 1 объекте Агентства водных ресурсов Азербайджана, на 1 объекте местных исполнительных властей и муниципальных органов в связи с исполнением писем и решений, поступивших от Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов.