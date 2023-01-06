О нас

Министерство финансов подготовило "Руководство по бюджету для граждан"

Министерство финансов подготовило "Руководство по бюджету для граждан" Министерство финансов подготовило и разместило на своем сайте "Руководство по бюджету для граждан", включающее информацию о государственном и сводном бюджетах Азербайджанской Республики на 2023 год.
Финансы
6 января 2023 г. 14:17
Министерство финансов подготовило Руководство по бюджету для граждан

Министерство финансов подготовило и разместило на своем сайте "Руководство по бюджету для граждан", включающее информацию о государственном и сводном бюджетах Азербайджанской Республики на 2023 год.

Как сообщили Report в министерстве, в ежегодно обновляющемся руководстве отражены основные параметры государственного и сводного бюджетов, сведения о проделанной работе при подготовке проекта бюджета, источниках формирования доходов бюджета и направлениях расходов.

Так как бюджет является достаточно сложным финансовым документом, информация о его структуре на первый взгляд может быть непонятна простым гражданам. Так, составление бюджетов, входящих в бюджетную систему, анализ многочисленных данных о доходах и расходах, структуре дефицита, источниках формирования доходов, направлениях использования расходов и источниках финансирования дефицита занимает значительное время.

Ввиду этого в распоряжение граждан предоставляется "Руководство по бюджету для граждан", подготовленное Министерством финансов Азербайджана с целью обеспечения населения доступной информацией о сути бюджета, процессе составления и исполнения его параметров, структуре доходов и расходов государственного и сводного бюджетов на 2023 год, направлениях бюджетно-налоговой политики.

Документ, разработанный в соответствии с методологией и требованиями международных инструментов фискальной диагностики, в частности, открытого бюджетного запроса, является важной составляющей мероприятий, проводимых Министерством финансов в последние годы с целью повышения прозрачности и подотчетности бюджета.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi “Vətəndaşın büdcə bələdçisi”ni hazırlayıb

Другие новости из категории

2022 год стал успешным для банковского сектора Азербайджана
2022 год стал успешным для банковского сектора Азербайджана
6 января 2023 г. 12:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2023)
6 января 2023 г. 09:27
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.01.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.01.2023)
6 января 2023 г. 09:16
ASCO выбирает страховщика
ASCO выбирает страховщика
6 января 2023 г. 09:12
Азербайджан на 26% увеличил расходы на импорт продукции из Эрзурума
Азербайджан на 26% увеличил расходы на импорт продукции из Эрзурума
5 января 2023 г. 17:45
Уставный капитал AzerGold будет увеличен почти в 4 раза
Уставный капитал AzerGold будет увеличен почти в 4 раза
5 января 2023 г. 16:43
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
Криптобиржа Coinbase оштрафована за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Криптобиржа Coinbase оштрафована за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
5 января 2023 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2023)
5 января 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi