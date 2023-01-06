Министерство финансов подготовило "Руководство по бюджету для граждан"

Министерство финансов подготовило и разместило на своем сайте "Руководство по бюджету для граждан", включающее информацию о государственном и сводном бюджетах Азербайджанской Республики на 2023 год.

Министерство финансов подготовило и разместило на своем сайте "Руководство по бюджету для граждан", включающее информацию о государственном и сводном бюджетах Азербайджанской Республики на 2023 год.

Как сообщили Report в министерстве, в ежегодно обновляющемся руководстве отражены основные параметры государственного и сводного бюджетов, сведения о проделанной работе при подготовке проекта бюджета, источниках формирования доходов бюджета и направлениях расходов.

Так как бюджет является достаточно сложным финансовым документом, информация о его структуре на первый взгляд может быть непонятна простым гражданам. Так, составление бюджетов, входящих в бюджетную систему, анализ многочисленных данных о доходах и расходах, структуре дефицита, источниках формирования доходов, направлениях использования расходов и источниках финансирования дефицита занимает значительное время.

Ввиду этого в распоряжение граждан предоставляется "Руководство по бюджету для граждан", подготовленное Министерством финансов Азербайджана с целью обеспечения населения доступной информацией о сути бюджета, процессе составления и исполнения его параметров, структуре доходов и расходов государственного и сводного бюджетов на 2023 год, направлениях бюджетно-налоговой политики.

Документ, разработанный в соответствии с методологией и требованиями международных инструментов фискальной диагностики, в частности, открытого бюджетного запроса, является важной составляющей мероприятий, проводимых Министерством финансов в последние годы с целью повышения прозрачности и подотчетности бюджета.