Министерства налогов и образования подписали меморандум о взаимопонимании

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Министерство налогов и министерство образования Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, документ подписали заместитель министра налогов Сахиб Алекперов и заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

С. Алекперов выразил надежду на продление в будущем срока действия меморандума, который подписан на 5 лет.

Ф.Гурбанов заявил, что в учебных заведениях Азербайджана будут проводиться курсы налоговой культуры:

"Надеюсь, что в этом также примут участие сотрудники министерства налогов".