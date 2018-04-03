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    Министерства налогов и образования подписали меморандум о взаимопонимании

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    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Министерство налогов и министерство образования Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, документ подписали заместитель министра налогов Сахиб Алекперов и заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

    С. Алекперов выразил надежду на продление в будущем срока действия меморандума, который подписан на 5 лет.

    Ф.Гурбанов заявил, что в учебных заведениях Азербайджана будут проводиться курсы налоговой культуры: 

    "Надеюсь, что в этом также примут участие сотрудники министерства налогов". 

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