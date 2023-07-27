Минфинансов выявило в этом году завышенные и необоснованные платежи на 53 млн манатов

В первом полугодии текущего года центральный аппарат Службы государственного финансового контроля (службы) Министерства финансов и его региональные финансовые инспекции проверками, проведенными в 72 организациях (объектах контроля), выявили в общей сложно

В первом полугодии текущего года центральный аппарат Службы государственного финансового контроля Министерства финансов и его региональные подразделения выявили в общей сложности 52 602,4 тыс. манатов излишних и необоснованных платежей в 72 организациях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Так, на основании писем и решений прокуратуры и правоохранительных органов в 57 организациях были проведены проверки, охватывающие период с 2015 по 2023 год. Проверкой установлено, что в этих организациях начислены излишние и необоснованные платежи в сумме 48 300,4 тыс. манатов, занижены таможенные платежи в сумме 131 902,9 тыс. манатов, в результате чего (131 902,9 тыс. манатов) недоплачены в государственный бюджет. Акты, составленные по результатам проверок для юридической оценки выявленных нарушений, были направлены в соответствующие органы прокуратуры и правоохранительные структуры.

В соответствии с рабочим планом Службы государственного финансового контроля были составлены соответствующие протоколы в отношении должностных лиц, допустивших недостатки, выявленные в ходе контрольных мероприятий (за исключением одной контрольной меры, направленной в Генеральную прокуратуру), за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 410.1 и 410.2 Кодекса об административных правонарушениях АР, 22 должностным лицам были наложены штрафы на сумму 20,4 тыс. Манатов, а также обеспечена выплата этих штрафов в государственный бюджет.