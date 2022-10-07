Минфин Японии сообщил о сокращении валютных запасов на $54 млрд

Золотовалютные резервы Японии на конец сентября сократились на 54 млрд долларов по сравнению с показателем на конец августа из-за мер, направленных на повышение курса иены.
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Согласно информации ведомства, сейчас данный показатель составляет 1 трлн 238 млрд долларов.
Центральный Банк Японии в сентябре истратил часть своих резервов на скупку иен, чтобы поднять их котировку по отношению к американской валюте. Низкий курс иены приводит к росту цен на импортные товары, в первую очередь на энергоносители и продовольствие.
Несмотря на сокращение, Япония по размеру своих золотовалютных резервов уступает в мире только Китаю. Соответствующие запасы Пекина в сентябре составили 3 трлн 29 млрд долларов, сообщило ранее Государственное управление валютного контроля КНР.