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Минфин Японии потратил 37 млрд долларов на укрепление йены

Минфин Японии потратил 37 млрд долларов на укрепление йены Министерство финансов Японии подтвердило интервенции на валютном рынке для укрепления курса йены.
Финансы
31 июля 2024 г. 14:51

Министерство финансов Японии подтвердило интервенции на валютном рынке для укрепления курса йены.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на министерство.

По данным агентства, с этой целью Минфин страны потратил около 37 млрд долларов (5.53 триллиона йен) на укрепление валюты, которая за этот период достигла почти 38-летнего минимума по отношению к доллару США.

Данные, охватывающие период с 27 июня по 29 июля, подтвердили мнения о том, что резкий рост курса йены был вызван операциями, проведенными японскими властями.

До сих пор японские чиновники не спешили делиться информацией. Агентство предполагает, что это было сделано для того, чтобы не давать трейдерам повода для агрессивных продаж японской валюты.

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