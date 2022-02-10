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Минфин выявил нарушения в МИД Азербайджана

Минфин выявил нарушения в МИД Азербайджана При проведении контрольных мероприятий Службой государственного финансового контроля Министерства финансов в прошлом году в Министерстве иностранных дел (МИД) было установлено, что, несмотря на перечисление из госбюджета средств, предназначенных для приоб
Финансы
10 февраля 2022 г. 14:40
Минфин выявил нарушения в МИД Азербайджана

При проведении контрольных мероприятий Службой государственного финансового контроля Министерства финансов в прошлом году в Министерстве иностранных дел (МИД) было установлено, что, несмотря на перечисление из госбюджета средств, предназначенных для приобретения канцелярских и хозяйственных товаров, на счета организаций-продавцов, часть этих товаров, а также типографских бланков фактически не была получена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

В сообщении также говорится, что значительная часть средств, перечисленных для приобретения компьютерного оборудования и технических средств, используемых в МИДе, а также подарков и сувениров, была потрачена необоснованно путем списания при отсутствии документов о расходовании части бюджетных средств, поступивших в кассу министерства.

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