Минфин выявил излишние и необоснованные платежи на 226 млн манатов в 2022 году

В 2022 году центральный аппарат Службы государственного финансового контроля Министерства финансов и его региональные финансовые инспекции в ходе проверок, проведенных в 185 организациях, выявили факты осуществления излишних и необоснованных платежей в об

В 2022 году центральный аппарат Службы государственного финансового контроля Министерства финансов и его региональные финансовые инспекции в ходе проверок, проведенных в 185 организациях, выявили факты осуществления излишних и необоснованных платежей в общей сложности на сумму 225,71 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил на заседании коллегии.

По его словам, в период проверок виновные лица вернули в государственный бюджет часть этой суммы в размере 35,1 млн манатов.

"Правоохранительные органы принимают меры в связи с возмещением оставшейся суммы, а также в отношении допустивших недочеты должностных лиц", - отметил министр.