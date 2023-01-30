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Минфин выявил излишние и необоснованные платежи на 226 млн манатов в 2022 году

Минфин выявил излишние и необоснованные платежи на 226 млн манатов в 2022 году В 2022 году центральный аппарат Службы государственного финансового контроля Министерства финансов и его региональные финансовые инспекции в ходе проверок, проведенных в 185 организациях, выявили факты осуществления излишних и необоснованных платежей в об
Финансы
30 января 2023 г. 17:22
Минфин выявил излишние и необоснованные платежи на 226 млн манатов в 2022 году

В 2022 году центральный аппарат Службы государственного финансового контроля Министерства финансов и его региональные финансовые инспекции в ходе проверок, проведенных в 185 организациях, выявили факты осуществления излишних и необоснованных платежей в общей сложности на сумму 225,71 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил на заседании коллегии.

По его словам, в период проверок виновные лица вернули в государственный бюджет часть этой суммы в размере 35,1 млн манатов.

"Правоохранительные органы принимают меры в связи с возмещением оставшейся суммы, а также в отношении допустивших недочеты должностных лиц", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi ötən il 226 milyon manat artıq və əsassız ödəniş aşkar edib

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