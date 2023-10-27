Минфин: Выпуск евробондов в среднесрочной перспективе не предусмотрен

Минфин не предусматривает выпускать евробонды в среднесрочной перспективе.

Минфин не предусматривает выпускать евробонды в среднесрочной перспективе.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью и работе с обращениями граждан министерства Маис Пириев.

Что касается инструментов для внутреннего заимствования, представитель министерства отметил, что в настоящее время на внутреннем финансовом рынке эмитируются государственные облигации со сроками обращения 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет и 7 лет: "В следующем году также предполагается осуществление внутреннего заимствования за счет аналогичных инструментов".

Напомним, президент Ильхам Алиев подписал указ об установлении верхних пределов показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту и показателя государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период, а также верхнего предела показателя ненефтяного базового дефицита сводного бюджета на конец 2024 года к ненефтяному валовому внутреннему продукту. Согласно указу, верхний предел показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на среднесрочный период установлен на уровне 17,5%, а на конец 2024 года - на уровне 24%. Соотношение верхнего предела показателя государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период установлен на уровне 30%.