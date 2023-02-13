Минфин восстановил выплату 35 миллионов манатов в бюджет в прошлом году

В 2022 году в результате проверок, проведенных центральным аппаратом Службы государственного финансового контроля министерства финансов и его региональными финансовыми инспекциями в 185 организациях (объектах контроля), выявлено излишков и необоснованных

В 2022 году в результате проверок, проведенных центральным аппаратом Службы государственного финансового контроля министерства финансов и его региональными финансовыми инспекциями в 185 организациях (объектах контроля), выявлено излишков и необоснованных платежей на общую сумму 225 млн 710,4 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом сообщило Министерство финансов.

В ходе проверок и в период после проверок часть этой суммы в размере 35 млн 142,2 тыс. манатов была выплачена виновными лицами в государственный бюджет.