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Минфин восстановил выплату 35 миллионов манатов в бюджет в прошлом году

Минфин восстановил выплату 35 миллионов манатов в бюджет в прошлом году В 2022 году в результате проверок, проведенных центральным аппаратом Службы государственного финансового контроля министерства финансов и его региональными финансовыми инспекциями в 185 организациях (объектах контроля), выявлено излишков и необоснованных
Финансы
13 февраля 2023 г. 17:06
Минфин восстановил выплату 35 миллионов манатов в бюджет в прошлом году

В 2022 году в результате проверок, проведенных центральным аппаратом Службы государственного финансового контроля министерства финансов и его региональными финансовыми инспекциями в 185 организациях (объектах контроля), выявлено излишков и необоснованных платежей на общую сумму 225 млн 710,4 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом сообщило Министерство финансов.

В ходе проверок и в период после проверок часть этой суммы в размере 35 млн 142,2 тыс. манатов была выплачена виновными лицами в государственный бюджет.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi ötən il 35 milyon manatın büdcəyə ödənilməsini bərpa edib

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