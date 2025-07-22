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Минфин: В восстановление освобожденных территорий инвестировано более 1,5 млрд манатов в I полугодии

Минфин: В восстановление освобожденных территорий инвестировано более 1,5 млрд манатов в I полугодии Минфин: В восстановление освобожденных территорий инвестировано более 1,5 млрд манатов в I полугодии
Финансы
22 июля 2025 г. 13:45
Минфин: В восстановление освобожденных территорий инвестировано более 1,5 млрд манатов в I полугодии

За январь-июнь текущего года на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана было использовано 1 млрд 552,4 млн манатов, что составляет 38,8% от годового запланированного объема средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин Азербайджана, финансирование осуществлялось на основании кассовых заказов, представленных организациями-заказчиками по соответствующим проектам.

Согласно информации, 1 млрд 353,6 млн манатов из этих средств были направлены на инфраструктурные проекты, включая:

- 1 млрд 58,2 млн манатов на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог;

- 239,5 млн манатов на проектирование и строительство новых жилых комплексов;

- 33,7 млн манатов на подготовку проектно-сметной документации и строительство магистральных водопроводов, канализационных и ливневых коллекторов;

- 20,5 млн манатов на организацию деятельности промышленных парков и создание инфраструктуры на их территории;

- 1,7 млн манатов на обеспечение населенных пунктов на освобожденных территориях внешним электроснабжением.

Кроме того, 182 млн манатов были выделены на финансирование социальных проектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, а 16,8 млн манатов направлены на разминирование территорий.

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Версия на английском языке Azerbaijan invests \$900M in restoring liberated territories in 1H2025
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan I yarımildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 1,5 milyard manatdan çox pul qoyub

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