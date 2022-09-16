Минфин: В предварительные бюджетные показатели возможно внесение изменений

"В рамках бюджетного процесса, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о бюджетной системе, проекты государственного и сводного бюджетов представляются Министерством финансов в Кабинет министров Азербайджанской Республики".

"В рамках бюджетного процесса, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о бюджетной системе, проекты государственного и сводного бюджетов представляются Министерством финансов в Кабинет министров Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью и делам, связанным с обращением граждан Минфина Маис Пириев.

"Кабинет министров в свою очередь рассматривает эти проекты и представляет их президенту Азербайджанской Республики. После рассмотрения проектов президентом Азербайджанской Республики они направляются в Милли Меджлис, и на каждом из перечисленных этапов возможно внесение изменений в проекты государственного и сводного бюджетов", - отметил он.