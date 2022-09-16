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Минфин: В предварительные бюджетные показатели возможно внесение изменений

Минфин: В предварительные бюджетные показатели возможно внесение изменений "В рамках бюджетного процесса, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о бюджетной системе, проекты государственного и сводного бюджетов представляются Министерством финансов в Кабинет министров Азербайджанской Республики".
Финансы
16 сентября 2022 г. 18:25
Минфин: В предварительные бюджетные показатели возможно внесение изменений

"В рамках бюджетного процесса, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о бюджетной системе, проекты государственного и сводного бюджетов представляются Министерством финансов в Кабинет министров Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью и делам, связанным с обращением граждан Минфина Маис Пириев.

"Кабинет министров в свою очередь рассматривает эти проекты и представляет их президенту Азербайджанской Республики. После рассмотрения проектов президентом Азербайджанской Республики они направляются в Милли Меджлис, и на каждом из перечисленных этапов возможно внесение изменений в проекты государственного и сводного бюджетов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi: “İlkin büdcə göstəricilərinə sonrakı mərhələlərdə dəyişikliklərin edilməsi mümkündür”

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