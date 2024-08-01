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Минфин в первом полугодии оштрафовал 27 должностных лиц

Минфин в первом полугодии оштрафовал 27 должностных лиц В первой половине этого года Служба государственного финансового контроля министерства финансов наложила штрафы на 27 должностных лиц на общую сумму 26,8 тыс. манатов и обеспечила их уплату в государственный бюджет.
Финансы
1 августа 2024 г. 18:29
Минфин в первом полугодии оштрафовал 27 должностных лиц

В первой половине этого года Служба государственного финансового контроля министерства финансов наложила штрафы на 27 должностных лиц на общую сумму 26,8 тыс. манатов и обеспечила их уплату в государственный бюджет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На должностных лиц, допустивших нарушения в ходе проверок, наложены штрафы, за исключением случаев, направленных в прокуратуру и правоохранительные органы для правовой оценки. Государственная служба направила письма в центральные и местные органы власти с целью устранения выявленных нарушений, предотвращения их в будущем и принятия мер в отношении виновных должностных лиц.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi I yarımildə 27 nəfər vəzifəli şəxsə cərimə tətbiq edib

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