Минфин в первом полугодии оштрафовал 27 должностных лиц

В первой половине этого года Служба государственного финансового контроля министерства финансов наложила штрафы на 27 должностных лиц на общую сумму 26,8 тыс. манатов и обеспечила их уплату в государственный бюджет.

В первой половине этого года Служба государственного финансового контроля министерства финансов наложила штрафы на 27 должностных лиц на общую сумму 26,8 тыс. манатов и обеспечила их уплату в государственный бюджет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На должностных лиц, допустивших нарушения в ходе проверок, наложены штрафы, за исключением случаев, направленных в прокуратуру и правоохранительные органы для правовой оценки. Государственная служба направила письма в центральные и местные органы власти с целью устранения выявленных нарушений, предотвращения их в будущем и принятия мер в отношении виновных должностных лиц.