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Минфин: В госорганизациях в 2024г при проверках выявлены необоснованные платежи почти на 20 млн манатов

Минфин: В госорганизациях в 2024г при проверках выявлены необоснованные платежи почти на 20 млн манатов 12:43
Финансы
19 февраля 2025 г. 13:07
Минфин: В госорганизациях в 2024г при проверках выявлены необоснованные платежи почти на 20 млн манатов

Служба государственного финансового контроля Министерства финансов Азербайджана в 2024 году провела контрольные мероприятия в 100 бюджетных организациях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, в отчетный период основную часть деятельности Службы составили контрольные мероприятия, связанные с исполнением писем и решений, поступивших из Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов. В результате в 57 организациях выявлены излишние и необоснованные платежи на общую сумму 13 млн 331,5 тыс. манатов.

Кроме этого, Служба провела плановые проверки в 38 организациях. По их итогам выявлены необоснованные и завышенные платежи на сумму 6 360,1 тыс. манатов, из которых 5 млн 146,6 тыс. манатов были возмещены в госбюджет. Материалы проверок по двум организациям, где выявлены нарушения на сумму 1 млн 213,5 тыс. манатов, направлены в Генпрокуратуру для правовой оценки.

Служба в отчетном году также провела проверки в пяти организациях на основе обращений граждан, выявила, таким образом, излишние и необоснованные платежи на 4,5 тыс. манатов.

Таким образом, проверки, проведенные Службой в 2024 году, выявили необоснованные и завышенные платежи на сумму около 20 млн манатов.

По данным ведомства, на основании проверок 45 должностных лиц были привлечены к административной ответственности, они оштрафованы на сумму 40,6 тыс. манатов за нарушения, предусмотренные статьями 410.1 и 410.2 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi ötən il 20 milyon manata yaxın artıq və əsassız ödəniş aşkar edib

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