Минфин: В этом году активы ГНФАР могут достичь 53 млрд долларов

К 1 января следующего года активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) предположительно составят 51,7 млрд долларов США.

К 1 января следующего года активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) предположительно составят 51,7 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ”Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов за 2023 год и документе об ожиданиях на конец года“ Минфина.

В документе говорится, что это произойдет при сценарии цены на сырую нефть в 60 долларов за баррель с учетом фактических поступлений в 2023 году.

Каждое изменение цены на сырую нефть на 10 долларов США приводит к увеличению или уменьшению активов фонда примерно на 0,7 млрд долларов США по сравнению со сценарием цены барреля сырой нефти на 60 долларов США. Так, по состоянию на 1 января 2024 года активы фонда ожидаются на уровне 50,3 млрд долларов США при сценарии стоимости нефти в 40 долларов США, что на 1,4 млрд долларов США меньше по сравнению со стоимостью нефти в 60 долларов США, и 53,1 млрд долларов США при сценарии в 80 долларов США (на 1,4 млрд долларов больше).