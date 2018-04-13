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    Минфин увеличил свою долю в Международном банке Азербайджана

    Заключена инсайдерская сделка купли-продажи акций банка© Report

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Заключена инсайдерская сделка купли-продажи акций ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА).

    Как сообщает Report, сделка, заключенная при посредничестве инвестиционной компании PASHACapital, предусматривает приобретение министерством финансов 674 105 421 акций банка номинальной стоимостью 0,27 маната каждая.

    Таким образом, доля министерства в уставном капитале МБА увеличилась с 76,73% до 91,4% (с 3 527 681 352 до 4 201 786 773 единиц).

    Напомним, что МБА создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 241,287 млн манатов.

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