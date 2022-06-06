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Минфин Турции: Уровень инфляции в стране к концу года достигнет 48-49%

Минфин Турции: Уровень инфляции в стране к концу года достигнет 48-49% Инфляция в Турции к концу текущего года прогнозируется на уровне 48-49%.
Финансы
6 июня 2022 г. 10:23
Минфин Турции: Уровень инфляции в стране к концу года достигнет 48-49%

Инфляция в Турции к концу текущего года прогнозируется на уровне 48-49%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр финансов Турции Нуреддин Небати.

По его словам, на конец 2023 года ожидается, что этот показатель снизится до отметки 19,9%.

Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле, сообщил ранее Институт статистики страны.

Центробанк Турции в мае повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%. Учетную ставку в этом году регулятор держит неизменной — 14%.

Министр также заявил, что "в краткосрочной перспективе не рассматривается ни повышение процентной ставки, ни ее снижение".

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Версия на английском языке Turkish Finance Ministry: Inflation rate to reach 48-49% by year-end

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