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Минфин Турции спрогнозировал ускорение дедолларизации в республике

Минфин Турции спрогнозировал ускорение дедолларизации в республике Конвертация валютных активов из долларов США в турецкую лиру ускорится в ближайшие недели.
Финансы
15 января 2022 г. 22:20
Минфин Турции спрогнозировал ускорение дедолларизации в республике

Конвертация валютных активов из долларов США в турецкую лиру ускорится в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этому в субботу заявил Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати.

Выступая перед главами неправительственных организаций в Стамбуле, Небати заявил, что "инфляция в Турции снизится до однозначных цифр ко времени президентских и парламентских выборов, назначенных на середину 2023 года, после того как в декабре она достигла 19-летнего максимума в 36%". "Дедолларизация ускорится в ближайшие недели," - сообщил Небати.

Также министр добавил, что "по состоянию на вечер пятницы на счетах в рамках правительственной схемы, защищающей депозиты в лирах от обесценивания валюты, было размещено более 131 млрд лир (9,69 млрд долларов США)".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə yaxın həftələrdə dedollarizasiya sürətlənəcək

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